Гьоко Хаджиевски изрази разочарованието си след 0:5 от Ботев в Пловдив от 28-ия кръг в Първа лига. Старши треньорът на Спартак Варна обеща, че в оставащите двубои до края на сезона отборът ще има друго лице.

"Няма позитиви. Това е най-лошото, което можем да видим. Излязохме с половин състав - нямаше ни 5-6 футболисти. Тези от Ботев нямат право да играят. След червения картон и травмата на Димо Кръстев направихме каквото можем. Съжалявам, че такава е ситуацията. Практически и теоретично имаме възможност да променим лицето. С Добруджа ще е по-различно. В следващите 9 мача Спартак ще излезе с ново лице", подчерта той.

"Трудно е с 10 човека срещу добри отбори. Днес нямаме половин отбор. Какво да направим? Не можехме да извадим добър състав за днес. След червения картон нямахме сили да се противопоставим на Ботев. В следващия мач Спартак ще има много по-голям избор на играчи и съм сигурен, че ще имаме ново лице", смята македонецът.