Черно море посреща Славия в първия неделен двубой от 28-ия кръг в Първа лига. Той ще е с начален час 14:30 на стадион "Тича".

Домакините са 6-и с 43 точки. Головата им разлика е 32:19. Преди паузата за националните отбори те загубиха от Левски в София след 1:2. Те със сигурност ще са във втората четворка за плейофите на първенството, защото четвъртият ЦСКА е с 52 точки. Берк Бейхан е с контузия и пропуска мача, но в групата се завърна защитникът Ертан Томбак.

"Белите" са 9-и с 35 точки в таблицата. Головото им съотношение е 32:30. Преди прекъсването на първенството те отстъпиха при домакинството си срещу Ботев Пловдив с 0:1. Те още имат шансове за втората четворка, защото "канарчетата" са само с точка повече. Жордан Варела страда от лек мускулен проблем и е аут за днес.

По-рано през сезона на "Александър Шаламанов" в 13-ия кръг не паднаха голове.