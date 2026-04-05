Левски гостува на Добруджа във втория неделен мач от 28-ия кръг в Първа лига. Той ще е на стадион "Дружба" с начален час 17:00.

Домакините са 12-и и със сигурност ще играят в баражите за оцеляването си, защото имат 25 точки и са на цели 11 зад осмия Ботев Пловдив, който е последен във втората четворка. Добруджа загуби от ЦСКА с 0:2 преди паузата за националите в София и общо в миналите 5 кръга е с 3 поражения и два успеха. Головата разлика на отбора е 21:37. Заради огромния интерес към двубоя, добричлии пуснаха пропуски и за правостоящи. Лошата вест за състава е, че централният бранител - Джонатан Хуртадо има контузия в глезена, която го вади от сметките до края на редовния сезон.

Левски продължава да гледа смело към титлата. "Сините" са начело с 65 точки, на 9 пред първенеца Лудогорец. Головата разлика на столичани е 60:19, което е най-доброто нападение и поделена най-силна отбрана редом с разградчани. Преди прекъсването за националните отбори, Левски натрупа 3 последователни успеха. Понеделник бе почивен за играчите, но оттогава насам всеки ден тренираха. Неудобната новина за привържениците е, че ще могат да си купят билети едва днес и то от касите за гости на стадиона от 14:30 часа нататък. Акрам Бурас е наказан, а Мустафа Сангаре и Карл Фабиен продължават да лекуват травмите си.

По-рано през сезона на 25 октомври в 13-ия кръг Левски надви Добруджа с 3:0 у дома.

