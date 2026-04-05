Добруджа и Левски завършиха при 2:2 във втория неделен мач от 28-ия кръг в Първа лига днес.

Двубоят бе на стадион "Дружба" в Добрич.

През първата част липсваха точни удари.

Домакините бяха близо до откриване на резултата, след като защитата на Левски не се справи при центриране от статично положение, а Ди Матео Ловрич стреля покрай десния стълб.

"Жълто-зелените“ продължиха да играят по-активно, но не успяха да стигнат до завършващия пас.

В самия край на полувремето "сините" имаха добро положение от корнер, но топката прелетя над вратата на Георги Аргилашки.

В 63-ата минута Ангел Ангелов центрира, а Антон Иванов, който е юноша на "сините", пое и стреля с глава, като топката отскочи от тялото на Кристиан Макун и попадна във вратата на Светослав Вуцов, който остана безучастен.

В 85-ата минута Майкон получи жълт картон, което го вади от игра за следващите два шампионатни двубоя срещу Арда (Кърджали) и ЦСКА поради натрупване.

Кристиан Димитров изравни за Левски в 88-ата минута, а дълбоко в добавеното време "сините" стигнаха до пълния обрат отново чрез Димитров.

В деветата добавена минута Ивайло Димитров възвърна равенството с попадение-претендент за гол на сезона, с шут от границата на наказателното поле.

Така "сините" остават лидери в класирането с 66 точки, а Добруджа е на 12-ата позиция с 26.