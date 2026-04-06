Хандбалният "Шумен 61" спечели сребърни медали в турнира за Купата на България при мъжете.

На финала в зала "Арена Шумен" селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев отстъпи на "Локомотив" (Горна Оряховица) - 21:22 (8:11).

На 3 - 4 пъти в мача домакините успяха да поведат с два гола, но вместо да прекършат съперника в тия моменти, допуснаха наивни технически грешки и това им коства победата.

За най-добър вратар на турнира бе награден Емилиян Стефанов.

Най-резултатен за шуменци бе Джошкун Якубов, който записа с реализаторската си сметка 7 гола.

Индивидуалните и колективните награди в турнира връчиха кметът на Община Шумен Христо Христов и президентът на Българска федерация хандбал Росен Добрев.