Ватерполистите на "Комодор" (Варна) взеха три от три в Турнир 8 от група "Елит" при 16-годишните.

На комплекс "Приморски" във Варна състезателите на треньора Ардашес Ованесян дадоха максимума от себе си и победиха "Аква" - 20:4, "Ботев 2000" - 19:10 и "Черно море - Тича" - 13:9.

"Радвам се, че успяхме да вземем максималния брой точки от трите срещи! Това бе изключително важно за нас! В двубоите срещу "Аква" и "Ботев" момчетата изпълниха тактическите указания и резултатите бяга красноречиви", коментира Ованесян.

Той добави, че градското дерби с "Черно море", особено след финала за Купата на България между двата отбора при мъжете, е било с ултра заряд и емоции.

"Започнахме несигурно, но бързо успяхме да покажем нашия стил на игра. Щастлив съм, ме победихме! Играем турнир за турнир, не правим сметки.

Желанието ни е не просто да влезем в четворката, а да сме втори или трети, за да имаме пи-добра възможност да играем финални плейофи. Във всеки мач търсим победата, отборът изгражда уверено своя облик, вървим напред", сподели наставникът на комодорци.

Ованесян изрази радостта си от факта, че ядрото на националния отбор във възраст U 14 е изградено от петима състезатели на "Комодор".

"Тези момчета останаха за мачовете от първенството във Варна, дадоха максимума от себе си и на другия ден рано сутринта тръгнаха за подготвителен турнир с националния отбор", сподели Ардашес Ованесян.