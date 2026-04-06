ФК Аксаково отстъпи с 1:4 в гостуването си на Волов-Шумен от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Тимът започна без своя капитан Слави Сталев, който е усетил неразположение тази сутрин и пропусна срещата, както и без още един от водещите си играчи Калоян Тодоров, който все пак се включи през втората част.

Домакините излязоха напред в резултата още в 8-ата минута благодарение на Румен Николов, но "сините“ стигнаха до изравняване в 29-ата благодарение на Калоян Цветков. В 41-ата минута обаче шуменци отново поведоха чрез Симеон Савов и се оттеглиха с аванс на почивката. През второто полувреме Волов-Шумен стигна до още два гола, с които подпечата успеха си. Те паднаха в 65-ата и 80-ата минута и бяха дело на Златин Боянов и Димитър Игнатовски.

В следващия кръг ФК Аксаково е домакин на Устрем (Дончево).