Спортен клуб по плуване "Черно море" взе държавната отборна титла на шампионата, който се проведе на басейн “Младост" в Пловдив. Варненци събраха най-много точки в генералното класиране - 426,36 и в подреждането при мъжете - 272,22. При жените с най-добър актив завърши "Спринт София" - 227,16.

В последния ден на шампионата Петър Мицин победи на 200 метра свободен стил при мъжете. Състезателят на "Вихрен" финишира за 1:49.86 минута. След него завършиха съотборникът му Васил Тушев и Мирослав Терзиев от ПСК "Черно море". При жените триумфира Симона Иванова от клуб "Олимп" с 2:06.64 минути.

Диана Петкова спечели на 100 метра бруст за жени с резултат 1:09.90 минута. Тройката допълниха съотборничките ѝ с клуб "Спринт София" Камелия Стоименова и Калина Ходлей. Успех при мъжете за Любомир Епитропов от ВСИ с време 1:02.13. Националният рекордьор в дисциплината изпревари с повече от 2 секунди Александър Николов от "Олимп". Трети завърши Теодор Станчев ("Добруджа 2021").

Габриела Георгиева ("Олимпия") спечели трета дисциплина в рамките на отборния шампионат. Георгиева беше над всички на 50 метра гръб за жени с 29.58 секунди. Представителката на Молдова Мария Корлатеану даде второ време, а трета завърши Дарина Ракова от "Сейнт Джордж". Състезателката на "Олимп" Сияна Митева постави нов национален рекорд за девойки младша възраст. Тя финишира шеста във финала с време 31.04 секунди. При мъжете победата беше за Валентин Филипов от клуб "Астери" с 26.14.

На 50 метра свободен стил най-бързи бяха Никола Здравков от "Астери" (22.76 секунди) и Диана Петкова от "Спринт София" (25.93). Стартовете на 1500 метра свободен стил бяха спечелени от Марио Омаров от клуб "Олимп" (16:54.69 минути) и Ема Димитрова от ВСИ (17:51.45). Илия Илиев ("Черно море") триумфира на 50 метра бътерфлай при мъжете с време 24.99 секунди, а при жените победителка стана Карина Митрова ("Олимп") с 28.71.

Отборът на ПСК "Черно море" спечели щафетната надпревара на 4х100 метра съчетано плуване при мъжете с 3:49.54 минути. При дамите успехът бе за представителките на "Спринт София" (4:19.96). Квартетът на "Олимп" Яна Ангелова, Карина Митрова, Ралица Закова и Симона Иванова постави нов национален рекорд за девойки старша възраст. Те финишираха на втората позиция с време 4:26.44 минути.