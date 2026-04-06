Българският мегаталант Иван Иванов се изкачи официално до рекордното 604-о място в световната ранглиста по тенис при мъжете.

17-годишният варненец, който тренира в академията на Рафаел Надал в Манакор, спечели най-голямата си титла в своята професионална кариера преди 2 седмици в Тарагона, Испания, а днес бяха добавени тези 25 точки.

С тях лидерът в световната ранглиста за юноши и планетарен първенец за подрастващи събра общо 61 точки, с които излезе с прогрес от цели 176 позиции.

Така Иванов вече е вторият най-млад играч в първите 700! Пред него е само французина Мойс Куаме. Той се намира на 338-а позиция. 17-годишният чернокож играч бе победен от Иванов през миналия сезон на юношеския "Ролан Гарос".

Зад българина остана и синът на легендата и бивш номер 1 в света при мъжете Лейтън Хюит - Круз Хюит. Австралиецът е 694-и.

Иванов може да се изкачи още в класацията, защото днес стартира участие на турнира от сериите "Чалънджър" в Мадрид.