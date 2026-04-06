Над 100 състезатели от България, Украйна и Гърция се включиха в 46-ата ветроходната регата "Бриз“, която се проведе в акваторията на Варненското езеро и сложи началото на активния сезон в детските и олимпийските класове.
След проведените 6 гонки, призьорите бяха наградени с купи и медали осигурени от Дирекция "Спорт“ на Община Варна. Главен съдия на проявата бе Явор Колев, а председател на протестната комисия Антоанета Томова.
Клас Оптимист – крайно класиране
Момчета старша
1.Щерион Даилов – ЯК Поморие
2.Давид Симеонов – СК "Синева“ (Вн)
3.Никола Даилов – ЯК Поморие
Момчета младша
1.Максим Атанасов – СК "Черно море Бриз“ (Вн)
2.Максим Марков – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
3.Преслав Петров – НК Балчик
Момичета младша
1.Надежда Ненкова – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
2.Алесандра Василева – ОВК Несебър 2000
3.Ния Кръстева – СК "Синева“ (Вн)
Момичета старша
1.Виктория Великова – НК Балчик
2.Виктория Бинева – ЯК "Порт“ (Бс)
3.Алина Саракина – МК "Николаев“(Укр)
Клас ILCA 4
1.Атанас Златев – ЯК "Поморие“
2.Борислав Николов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
3.Георги Карагьозов - ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
Младежи до 16 г
1.Георги Карагьозов - ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
2.Андрий Маститский – МК "Николаев“ (Укр)
3.Давид Митев – СК "Черно море Бриз“
Девойки до 16 г
1.Елена Гочева – СК "Черно море Бриз“
2.Никол Димитров – НК Балчик
Младежи до 18 г
1.Атанас Златев – ЯК "Поморие“
2.Борислав Николов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
3.Ян Макеев – СК "Черно море Бриз“
Клас ILCA 6
1.Мартин Митев – ОВК Несебър 2000
2.Диана Маркова – ЯК "Порт“ (Бс)
3.Владимир Обрешков – СК "Черно море Бриз“
Жени
1.Диана Маркова – ЯК "Порт“ (Бс)
2.Даниела Гочева – ЯК Поморие
Мъже
1.Мартин Митев – ОВК Несебър 2000
2. Владимир Обрешков – СК "Черно море Бриз“
3.Семен Емелянов – СК "Черноморец“ (Бс)
Клас ILCA 7
1.Михаил Берберов - ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“
2.Мариян Шангов – ЯК "Порт“ (Бс)
3.Савелий Ивакин – СК "Черно море Бриз“
Клас FINN
1.Владимир Стасюк – ОМК "Одесос“
2.Вагелис Паскалерис – СК "Кавала“ (Гър)
3.Алексей Минков – СК "Синева“ (Вн)
