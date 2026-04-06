Над 100 състезатели от България, Украйна и Гърция се включиха в 46-ата ветроходната регата "Бриз“, която се проведе в акваторията на Варненското езеро и сложи началото на активния сезон в детските и олимпийските класове.

След проведените 6 гонки, призьорите бяха наградени с купи и медали осигурени от Дирекция "Спорт“ на Община Варна. Главен съдия на проявата бе Явор Колев, а председател на протестната комисия Антоанета Томова.

Клас Оптимист – крайно класиране

Момчета старша

1.Щерион Даилов – ЯК Поморие

2.Давид Симеонов – СК "Синева“ (Вн)

3.Никола Даилов – ЯК Поморие

Момчета младша

1.Максим Атанасов – СК "Черно море Бриз“ (Вн)

2.Максим Марков – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

3.Преслав Петров – НК Балчик

Момичета младша

1.Надежда Ненкова – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

2.Алесандра Василева – ОВК Несебър 2000

3.Ния Кръстева – СК "Синева“ (Вн)

Момичета старша

1.Виктория Великова – НК Балчик

2.Виктория Бинева – ЯК "Порт“ (Бс)

3.Алина Саракина – МК "Николаев“(Укр)

Клас ILCA 4

1.Атанас Златев – ЯК "Поморие“

2.Борислав Николов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

3.Георги Карагьозов - ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

Младежи до 16 г

1.Георги Карагьозов - ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

2.Андрий Маститский – МК "Николаев“ (Укр)

3.Давид Митев – СК "Черно море Бриз“

Девойки до 16 г

1.Елена Гочева – СК "Черно море Бриз“

2.Никол Димитров – НК Балчик

Младежи до 18 г

1.Атанас Златев – ЯК "Поморие“

2.Борислав Николов – ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

3.Ян Макеев – СК "Черно море Бриз“

Клас ILCA 6

1.Мартин Митев – ОВК Несебър 2000

2.Диана Маркова – ЯК "Порт“ (Бс)

3.Владимир Обрешков – СК "Черно море Бриз“

Жени

1.Диана Маркова – ЯК "Порт“ (Бс)

2.Даниела Гочева – ЯК Поморие

Мъже

1.Мартин Митев – ОВК Несебър 2000

2. Владимир Обрешков – СК "Черно море Бриз“

3.Семен Емелянов – СК "Черноморец“ (Бс)

Клас ILCA 7

1.Михаил Берберов - ЯК "Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“

2.Мариян Шангов – ЯК "Порт“ (Бс)

3.Савелий Ивакин – СК "Черно море Бриз“

Клас FINN

1.Владимир Стасюк – ОМК "Одесос“

2.Вагелис Паскалерис – СК "Кавала“ (Гър)

3.Алексей Минков – СК "Синева“ (Вн)