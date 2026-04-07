Олимпик (Варна) завърши наравно 2:2 със Спартак II (Варна) в последния мач от 24 кръг на Североизточната Трета лига.

Символичните домакини имаха пълен контрол в дербито на морската ни столица до 57-ата минута, но в следващите 7 минути отстъпи инициативата на своя съперник, получи два гола и не успя да спечели срещи.

След центриране от свободен удар и разбъркване в наказателното поле на "соколите“ Александър Гроздев се оказа най-съобразителен и откри резултата в 26-ата минута. В 57-ата Юксел Алиев удвои аванса на Олимпик. Последваха силните минути за Спартак II, като тимът първо намали изоставането си след центриране от далечно разстояние и засечена топка от футболист на далечната греда, а след това изравни от дузпа. Двата гола паднаха в растояние на само две минути и попариха тима на Иван Караджов. Въпреки това играчите на Олимпик имаха две стопроцентови ситуации, които обаче пропиляха и не успяха да се поздравят с трите точки.

Това е второ поредно голово равенство в дерби на града, след като в миналия кръг Олимпик завърши 3:3 с Черно море II.

"Играхме добре, доволни сме от играта, но тези 7 минути ни костваха победата.“, заяви членът на управителния съвет на тима и един от треньорите в клуба Диан Генчев.

В следващия си мач Олимпик гостува на шампиона Септември (Тервел). Денят на мача обаче беше проемен от събота на петък. Така двата тима ще се срещнат на 10-ти април от 16:00 часа на стадион "Кан Тервел“.