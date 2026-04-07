На 8 и 9 април в околностите на Варна ще се проведе поредното издание на надпреварата по ориентиране за Купа "Бегун -2026“ – организирана от СКО "Бегун“ със съдействието на Дирекция "Спорт“ към Община Варна.
До момента заявки за участие са дали около 300 състезатели от 26 клуба в страната, които ще бъдат разделени в 30 възрастови групи от 10 до 75 г, както и в категория OPEN. Главен съдия на проявата е Ивайло Иванов, технически ръководител Владимир Атанасов, а главен секретар Димитричка Карачорова.
В момента в Бяла се провежда открит тренировъчен лагер за начинаещи и млади състезатели с подкрепата на Българска федерация ориентиране, Спортен клуб по ориентиране "Бегун“ и приятели, които след това ще се включат в състезанието.
Програма
08.04 /сряда/
14:30 ч. – Пристигане и регистрация
16:00 ч. – Старт средна дистанция – с. Горица
09.04 /четвъртък/
09:30 ч. – Пристигане и регистрация
10:30 ч. – Старт спринт – Аспарухов парк
12:30 ч. – Награждаване и закриване на състезанието
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.