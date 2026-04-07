Рекордьорът по трофеи в Шампионска лига Реал (Мадрид) приема днес в испанската столица Байерн (Мюнхен) в мегасблъсък от четвъртфиналите на най-престижния европейски клубен футболен турнир.

Мачът започва в 22:00 часа българско време на стадион "Сантяго Бернабеу" в Мадрид.

Домакините ще бъдат лишени от контузените Тибо Куртоа, Ферлан Менди и Родриго. Халфът Дани Себайос е под въпрос. "Баварците" ще са без младите таланти Касиано Киала, Майк Уисдъм и Бара Ндиайе и ветерана на вратарския пост Свен Улрих.

Реал бяха в серия от 5 поредни победи, но изненадващо в последния си мач загубиха от Майорка като гост и сведоха до минимум шансовете си за титла на Испания. Байерн са на другия полюс. Тимът е близо до нова титла в Бундеслигата, а тимът е и в серия от 13 мача без поражение, включително три поредни победи.

За последно двата тима играха на полуфинал в надпреварата през миналия сезон. Тогава "баварците" завършиха 2:2, но в Мадрид Реал спечели с 2:1 и стигна финала.

Реваншът е след седмица в Германия.