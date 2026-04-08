Емблематичният за град Добрич Спортен клуб по гимнастика "Алексия“ открива нова страница в своята история. За първи път школата, под ръководството на хореографа Севдалина Мавродиева-Нейкова и помощник треньора Цвета Никова – студент от НСА "Васил Левски“, организират специализиран лагер в сърцето на ваканционно селище Албена.

Събитието събира талантливите възпитаници на клуба за интензивна творческа подготовка, съчетаваща професионални тренировки по гимнастика с вдъхновяващата атмосфера на родното Черноморие. Спортен клуб "Алексия“ е основан през 1994г. в Добрич от Севдалина Мавродиева, хореограф и треньор на гимнастички. През първите 25 години от съществуването си, клубът е водещ за страната в областта на съвременното танцово изкуство. Колекция от купи, медали и отличия на национално и международно ниво затвърждава позицията и признанието за СКГ "Алексия“ като иноватор в обучението по танцово изкуство и естетическа гимнастика. След многото титли в танците като Световния шампионат World Dance Masters, клубът се ориентира изцяло в спорта, като подготвя ансамбли по естетическа гимнастика и формации по Гимнастрада. За кратките три години отборите по гимнастика на Алексия достигнаха първото място в Държавно отборно първенство по ЕГГ и Вицебалканската титла при жените.

Алексия избира к.к. Албена за кондиционната подготовка на гимнастичките си, заради незаменимите условия за отдих и спорт в комплекса. Тренировките се провеждат в елитните зали на курорта Албена, предлагащи оптимални условия за високо спортно майсторство. Избирайки Албена, клуб Алексия предоставя условия за професионален растеж на своите възпитаници, незабравимо лятно преживяване сред природа, пространсво, спокойствие и натурална храна.

Лагерът е ключов етап от подготовката на формациите за предстоящите държавни и международни първенства, където "Алексия“ традиционно защитава титлата си на лидер.

Комбинацията от морски въздух и дисциплинирани занимания изгражда не само телата, но и духа на бъдещите шампиони.