За поредна година Варна ще бъде домакин на Световната купа по спортна гимнастика за мъже и жени. Мащабното спортно събитие ще се проведе в периода 7-10 май 2026 г. в Двореца на културата и спорта. За успешното провеждане на състезанието Българска федерация по гимнастика има нужда от доброволци в различни направления, заедно с които да защити отличната си репутация на организатор на събития от световен мащаб.

Партньор в инициативата за набиране на доброволци е федерацията "Доброволци с Устрем". От организацията са подготвили онлайн формуляр за кандидатстване на следния адрес: https://forms.gle/HgUPfcwktYPExbgJ6

Основните направления в организацията на събитието са следните:

- Контрол на достъпа и грижа за реда в залите (основна и тренировъчна, сектори за състезатели, стаи на съдии, микс зона);

- Техническа помощ – работа с офис техника, камери, музикални уредби;

- Организационна помощ - комуникация и съдействие на отборите;

- Церемония и протокол - съдействие на основния екип при откриване, награждаване, закриване;

- Допинг зона - придружаване на състезателите в допинг зоната;

- Акредитация и секретариат - съдействие на основния екип по акредитация;

- Медии - работа с пресцентър, комуникация с журналисти, интервюта със състезатели.

Необходими са най-малко 60 доброволци, които ще работят под прякото ръководството на координатора на избраното от тях направление. Предвидено е екипът от доброволци да започне работа още на 6 май, като предвидените дейности изискват целодневна заетост в дните на състезанието, посочват организаторите. Според възможностите си доброволците могат да заявят своето участие само за избрани дни или часови диапазон.

Изискванията към кандидатите са да имат навършени 16 години, добри комуникативни умения и способности за работа в екип.

За контакти и допълнителна информация:

Венцислав Ставрев - координатор доброволци

e-mail: vencislavstavrev9@gmail.com