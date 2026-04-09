Община Варна отбеляза поредния голям спортен успех с варненски адрес - спечелването на Купата на България по водна топка при мъжете от отбора на "Комодор" Варна.

Поредните спортни герои на Варна са Младен Димитров, Калоян Новаков, Иво Славов, Владимир Коляшев, Дениз Каракашев, Стефан Димитров, Никола Коев, Ангел Георгиев, Богдан Траянов, Владимир Станков, Явор Здравков, Пламен Петков, Христо Делчев, Живомир Добрев, Георги Найденов. Техен капитан е Добромир Вълев. Благодарности бяха отправени още и към старши треньора на "Комодор" Варна Николай Николов (Майката), неговия помощник Ардашес Ованесян и председателя на клуба Деян Радев.

Ватерполистите бяха посрещнати от заместник-кмета Илия Коев, директора на Дирекция "Спорт" Кристиан Димитров и директора на ОП "Спорт" Юрджан Ахмед.

За нашия град е гордост да посрещне Купата на България по водна топка при мъжете и да излъчи най-добрия отбор в престижното състезание. Потенциалът на морската столица да развива млади спортни таланти и да излъчи някои от звездите на водната топка в национален и европейски мащаб е важен за нас, защото утвърждава мястото на Варна като основна дестинация за значими международни спортни събития. Вие сте поредното доказателство, че Варна заслужено бе избрана за домакин на Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, в който ще участват някои от най-изявените отбори на Стария континент в тази възрастова група. Тези думи отправи кметът Благомир Коцев в поздравителен адрес към отбора. Той отбелязва още, че развитието на спортните таланти чрез масовия спорт още в ранна възраст е приоритет на Община Варна и успехът на "Комодор" ще привлече още повече деца и младежи към водната топка и ще запали любовта им към спорта въобще.

Отборът по водна топка "Комодор" за първи път в своята история спечели Купата на България, след като във финала на 64-ото издание на надпреварата в София победи драматично шампиона "Черно море" с 10:9. До момента тимът има завоювани 6 втори и 7 трети места в турнира.

Досега отборът е без загуба в Държавното първенство по водна топка за юноши до 18 години (U18) - част от елитната група на БФВТ, като надеждите на ръководството и играчите са именно "Комодор" да бъде тазгодишният шампион на България. Гордост за отбора е и фактът, че шестима от техните ватерполисти ще представят България в Европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години през август във Варна, като част от националния ни отбор.

Илия Коев също изрази задоволство от постигнатите успехи на варненските спортисти в различни спортове. Множеството спечелени купи са много добър знак, че заедно вървим в правилна посока. Вие като състезатели и вашите треньори прославяте нашия град и нашата държава, а нашият ангажимент е да осигурим добри условия за вашето развитие. Надявам се, че го правим и ще продължим да го правим, каза още Коев.

Директорът на ОП "Спорт" Юрджан Ахмед увери, че ремонтът на басейн "Юлиян Русев" на ПК "Приморски" върви по график и се очаква да приключи до 21 май. Кристиан Димитров сподели информация от Европейската централа по водни спортове - European Aquatics, че организацията ще финансира изграждането на нов басейн във Варна, ако градът затвърди репутацията си на домакин на мащабни водни спортни събития. Той също изрази увереност, че Варна ще се представи на отлично ниво при домакинството си през лятото и пожела на "Комодор" да затвърди титлата си.

Капитанът на отбора Добромир Вълев благодари на Община Варна за предоставените условия за подготовка и състезания. Той отбеляза силната конкуренция между отборите по водна топка във Варна и също изрази увереност в успеха на комодорци в държавния шампионат.

Стигнахме дотук заедно благодарение на желанието и високия дух на отбора за победа, като за това допринасят и добрите условия, отбеляза старши треньорът Николай Николов (Майката). Дайте ни добри условия е ние ще създадем шампиони, каза от своя страна и председателят на клуба Деян Радев и отбеляза, че Варна се очертава като доминиращ център по водна топка за следващите 5-10 години. Той отбеляза, че този спорт е труден и подобни резултати се постигат след години усилия, но има своята социална значимост сред подрастващите.

По традиция след всеки подобен успех се обогатява и спортната експозиция на Община Варна в Юнашкия салон. Отборът дари за колекцията топка и ватерполна шапка с автографите на целия отбор.Носителите на Купата на България по водна топка бяха посрещнати в Община Варна

