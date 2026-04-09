Във връзка с възникнала необходимост от ремонт на машината за почистване на лед, Ледената пързалка към ОСРК "Младост" преустановява работа, считано от 14.04.2026 г. до отстраняване на проблема. От ОП "Спорт-Варна уточняват, че пързалката ще работи на 10.04.2026г. и 11.04.2026г. (петък и събота) от 08:00ч. до 20:00ч.

В същите дни на разположение на жителите и гостите на град Варна ще бъдат и следните спортни обекти:

• ОСРК "Младост" - игрища - от 08:00ч. до 20:00ч.;

• зала "Скуош" - от 09:00ч. до 20:00ч.;

• ОСК "Морска градина" - от 08:00ч. до 20:00ч.;

• ПБ "Делфини" - от 08:00ч. до 20:00ч.;

• ОСК "Аспарухово" - от 08:00ч. до 20:00ч.