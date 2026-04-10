Новакът в елита Добруджа гостува днес на Спартак във Варна в двубой от предпоследния 29-и кръг в Първа лига.

Мачът започва в 13:00 часа на стадион "Спартак" в морската ни столица.

Моментна форма

Добричлии загубиха две поредни срещи, но в последния кръг спънаха лидера в Левски, завършвайки 2:2 на свой терен. Отборът е във виден подем от идването начело на Ясен Петров през тази календарна година. Тимът се намира на 12-а позиция с 26 точки.

Спартак са 13-и с 23 пункта. "Соколите" са в ужасяваща серия от 4 поредни загуби за първенство. В тях те отбелязаха едва 2 гола, а инкасираха цели 16 или средно по 4 на двубой.

Директни срещи

Добруджа спечели последния дуел между тях с 2:0 като домакин през ноември. Преди това двата отбора играха три приятелски мача между 2024-а и 2025-а година. В тях всеки един от тимовете взе по един успех, а последният сблъсък приключи при нулево равенство

Фаворити

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на Добруджа е 2.33, докато този за гостите е 3.25. Равенството е оценено на 3.20.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за гостите е оценен на 2.26, докато евентуален триумф на домакините е със ставка 3.20. Равенството е оценено на 3.25.