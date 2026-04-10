Старши треньорът на Добруджа - Ясен Петров, говори след поражението на неговия тим от Спартак Варна. Двубоят завърши с минимален успех за домакините с 1:0.

"Определено днес ни липсваше завършващият удар. Имахме ситуации. Това е нещо, с което се борим. Страшно много работим. Сигурен съм, че ще даде резултат. Няма как вече да отидеш на чужд терен, да не отбележиш и да очакваш нещо. Черешката на тортата е да оползотвориш това, което си създал. Не мога да съм недоволен от старанието на момчетата. Малко бяха поизпразнени емоционално след мача с Левски. Това не е оправдание. Казах отначало, че няма да е лесно. Това е пътят, има и такива мачове. Трябва да сме по-точни в завършващата фаза. Нещо, което не можеш да допуснеш в кратък период от време, продължаваме да си чакаме следващите финали и трябва да се подготвим за това нещо. За мнозина сигурно, погледнато от тяхната гледна точка, много лесно може да се случи, но имаме една цел и тя е да останем в групата. Трябва да се настройваме мач за мач. Времето ни притиска. Няма да се оправдаваме. Ще минаваме и през такива двубои. Ще си направим изводите. Концентрирани, събрани като колектив. Ще си анализираме грешките и се надявам с една идейка, стъпчица по стъпчица, да продължаваме напред. Ботев Пловдив е отбор, в който съм израснал, създаден като футболист. Приемаме ги на нашия стадион. Един отбор, който има добри футболисти, играе добър футбол в последните кръгове. Имаме нужда от подкрепата на нашите фенове. Надявам се да ги зарадваме. Надявам се да имаме повод за радост след края на срещата“, завърши Петров.