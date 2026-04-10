Старши треньорът на Добруджа - Ясен Петров, говори след поражението на неговия тим от Спартак Варна. Двубоят завърши с минимален успех за домакините с 1:0.
"Определено днес ни липсваше завършващият удар. Имахме ситуации. Това е нещо, с което се борим. Страшно много работим. Сигурен съм, че ще даде резултат. Няма как вече да отидеш на чужд терен, да не отбележиш и да очакваш нещо. Черешката на тортата е да оползотвориш това, което си създал. Не мога да съм недоволен от старанието на момчетата. Малко бяха поизпразнени емоционално след мача с Левски. Това не е оправдание. Казах отначало, че няма да е лесно. Това е пътят, има и такива мачове. Трябва да сме по-точни в завършващата фаза. Нещо, което не можеш да допуснеш в кратък период от време, продължаваме да си чакаме следващите финали и трябва да се подготвим за това нещо. За мнозина сигурно, погледнато от тяхната гледна точка, много лесно може да се случи, но имаме една цел и тя е да останем в групата. Трябва да се настройваме мач за мач. Времето ни притиска. Няма да се оправдаваме. Ще минаваме и през такива двубои. Ще си направим изводите. Концентрирани, събрани като колектив. Ще си анализираме грешките и се надявам с една идейка, стъпчица по стъпчица, да продължаваме напред. Ботев Пловдив е отбор, в който съм израснал, създаден като футболист. Приемаме ги на нашия стадион. Един отбор, който има добри футболисти, играе добър футбол в последните кръгове. Имаме нужда от подкрепата на нашите фенове. Надявам се да ги зарадваме. Надявам се да имаме повод за радост след края на срещата“, завърши Петров.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.