Спартак (Варна) победи с 1:0 Добруджа като домакин в мач от предпоследния 29-и кръг в Първа лига. Двубоят се игра стадион "Спартак" в морската ни столица.

Единственото попадение отбеляза северномакедонецът Георги Стояновски в 34-ата минута. Дамян Йорданов центрира остро отляво, вратарят на Добруджа Галин Григоров се намеси колебливо, от това се възползва Цветелин Чунчунков, който върна с глава към внука на треньора Гьоко Хаджиевски, а той с хубав изстрел отбеляза.

След двубоя двата отбора са с по 26 точки, но Добруджа има предимство в преките двубои, след като спечели с 2:0 първия мач. Добричлии са 12-и, а "соколите" 13-и