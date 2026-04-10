Старши треньорът на Спартак Варна - Гьоко Хаджиевски, говори след успеха на неговия тим срещу Добруджа. Двубоят на ст. "Спартак" завърши 1:0 за домакините.

"Очевидно беше, че присъствието на Лозев – като характер, футболист, позиция, опит – дава енергия на момчетата. С Грънчов са лидери на защитата. Днес всички дадоха 100 процента. Силен мач на Добруджа с Левски. Беше важно да покажем, че може да играем футбол. Имаше натиск с оглед последните резултати. Ние вярваме, че имаме качество и можем и по-добре. Съжалявам много за последните мачове, много хора може да са загубили доверие в нас. С желанието и потенциала ни показваме, че заслужаваме да останем в лигата. Да ви кажа нещо: във вторник всички знаеха кои 11 ще играят и в каква формация. Ние знаехме какво ще играем. Малко се увеличиха картоните, повечето са с по четири картона. Малко по малко... мисля, че ще се компенсира. Днес двама се върнаха. Имахме 20 души, които бяха готови. Днес скамейката беше по-силна, отколкото в други мачове. С Ботев имахме 7-8 човека. Двама или трима можем да компенсираме. Мисля, че имаме потенциал и желание. Всеки може да говори това или онова, но ние никога не сме били в последните три отбора“, сподели Хаджиевски.