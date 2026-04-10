Черно море Тича победи гостуващия тим на Миньор Перник със 103:89 в мач от 30-и кръг на Националната баскетболна лига за мъже. Играчите на Васил Евтимов овладяха 29 борби и откраднаха топката 10 пъти.

Най-резултатен за варненци бе Ламонт Уест с 15 точки, а най-полезен бе Алонзо Гафни с 14 точки и 10 борби. За гостите с най-много точки се отличи Монтейвиъс Мърфи с 18 точки.

Черно море Тича заема трето място във временното класиране с 20 победи и 8 поражения, докато Миньор Перник е на седма позиция с 13 успеха и 14 загуби.