На 18 април 2026 г. (събота) от 10:00 часа в Алея на Възраждането (под Летен театър) в Морската градина ще се проведе традиционният спортен празник "Великденски крос с децата на Варна". Събитието се организира от Община Варна и представителите на 5kmRun-Варна, с подкрепата на Варненска и Великопреславска Света Митрополия.

Празничната проява, посветена на големия християнски празник Възкресение Христово, няма състезателен характер. Целта на тази инициатива е чрез спорта да се утвърждават християнските ценности и добродетели сред младите, както и да бъдат стимулирани да спортуват, да изграждат трайни навици, дисциплина и спортна култура. Най-важно е тяхното участие, а не крайният им резултат, споделят организаторите. Затова и всеки финиширал в бягането участник ще получи тематична награда и право за участие в томбола.

Дистанцията е 2 километра, като трасето стартира в началото на Алея на Възраждането, минава през алеята под Пантеона до Параклис "Свето Благовещение" и обратно по същия маршрут. Участието е напълно безплатно за всички.