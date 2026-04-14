Спортният журналист от bTV Калоян Кюркчиев е бил нападнат от фенове на ЦСКА на Националния стадион, преди дербито с Левски, завършило 1:1.

Минути преди дербито, репортерите Калоян Кюркчиев и Андрей Романов са били пресрещнати от фенове на "червените", които са изблъскали Кюркчиев, а след това са го ритнали неколкократно.

"Не мисля, че по някакъв начин съм го заслужил с отношение към ЦСКА като клуб, като колос, като име в българския футбол. Никога не съм имал каквито и да било проблеми с фенове - нито на Левски, нито на ЦСКА", заяви след нападението Кюркчиев.

"Когато опитвах да се кача до мястото, на което е медийната ложа, бях спрян от двама или трима фенове, които ми казаха, че няма да мога да се кача. Бях бутан. След това станахме петима на един. Освен опити за удари в рамото, бях ритнат 3-4 пъти в крака", каза още Кюркчиев и показа пораженията в ефира на BTV.

"Нямах друг вариант, освен да се обърна, да си изляза. Пиарът на ЦСКА Виктор Игнатов беше шокиран, и благодарение на него се качих, скрит едва ли не, през ВИП ложата", обясни още репортерът.

"Не казвам, че съм пребит. Срамът е по-голям. Възпитанието ти, първо, не позволява да направиш каквото и да е. Срамът остава...", завърши огорченият Калоян Кюркчиев.