ФК Аксаково гостува на Лудогорец III (Разград) в мач от 26-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Двубоят е утре, 15-ти април, от 16:00 часа.

"Сините“ ще бъдат без поне 7 от своите футболисти, тъй като никола Георгиев, Димитър Димитров и Димитър Симеонов са с травми. Аут по лични причини са Михаил Паскалев и Димитър Василев, а в допълнение към това са и двамата дълготрайно контузени – Емануил Генов и Ивайло Димитров.

Под въпрос остава Даниел Пламенов, който е болен, но надеждите са да се възстанови за утре, макар че едва ли ще е в оптимална форма.

Така тимът ще пътува за Разград с група от 13 иили 14 души, в която ще бъдет включени няколко юноши. Поне един от тях ще започне като титуляр.

Въпреки това Аксаково няма да излезе с наведена глава и ще играе за своята чест и един позитивен резултат.