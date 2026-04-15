Олимпик (Варна) посреща Светкавица 2014 (Търговище) в среща от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Двубоят е утре, 15-ти април, от 16 часа на стадион "Локомотив“ в морската ни столица.

Тимът трябва да се реваншира за тежкото поражение от шампионите от Септември (Тервел) в миналия кръг, но ще трябва да го прави без голяма част от своите футболисти. Поне четирима ще бъдат липсващите поради различни травми, като тази вечер ще стане ясна точната бройка на контузените състезатели.

Тимът е в серия от 5 мача без успех, в които взе две точки, но надеждите са, че срещу Светкавица 2014 това ще се промени. Гостите загубиха последите си 5 двубоя далеч от дома и нямат отбелязан гол в тях.

По-рано през сезона двата тима поделиха точката след 2:2 в Търговище.