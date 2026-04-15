е домакин нав мач от последния 30-и кръг на редовния сезон в Първа лига. Срещата на ст. "Тича" във Варна започва в 18:00 часа и ще бъде ръководена от Васил Минев.

Играчите на Илиан Илиев се намират на 6-о място във временното класиране с 44 точки и ще играят плейофи във втората четворка. "Моряците" спечелиха 2 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 5 победи, 6 равенства и 3 поражения при голова разлика 15:10. Последният мач между двата тима през ноември завърши 0:1 за варненци.

Възпитаниците на Александър Александров са 4-ти в подреждането с 56 точки и ще играят плейофи в първата четворка. Отборът от Бистрица спечели 3 от последните си 5 шампионатни срещи, а като гост има 8 успеха, 2 равенства и 4 загуби при голова разлика 21:14. Бистричани нямат победа в последните си 5 официални срещи с Черно море.