Варна ще бъде домакин на турнира за Купа на БФБ за юноши, съобщиха за ФОКУС от БФ Баскетбол.

Надпреварата ще се проведе на 21 и 22 април в зала “Христо Борисов".

В нея участие ще вземат отборите на ЦСКА, Шумен, Черно море Тича и Миньор 2015.

Ето и програмата:

21 април (вторник) 2026 г.:

Мач Начален час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала

Полуфинал А1 17.00 ЦСКА-Шумен Христо Борисов

Полуфинал А2 19.00 Черно море-Тича Миньор 2015 Христо Борисов

22 април (сряда) 2026 г.:

Мач Начален час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала

Финал за 3 място 15.00 Загубил Полуфинал 1-Загубил Полуфинал 2 Христо Борисов

Финал за Купа БФБ 17.00 Победител Полуфинал 1-Победител Полуфинал 2 Христо Борисов