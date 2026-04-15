Варна ще бъде домакин на турнира за Купа на БФБ за юноши, съобщиха за ФОКУС от БФ Баскетбол.

Надпреварата ще се проведе на 21 и 22 април в зала “Христо Борисов".

В нея участие ще вземат отборите на ЦСКА, Шумен, Черно море Тича и Миньор 2015.

Ето и програмата:

21 април (вторник) 2026 г.:

Мач      Начален час      Отбор-домакин    Отбор-гост      Спортна зала

Полуфинал А1    17.00    ЦСКА-Шумен                                   Христо Борисов

Полуфинал А2     19.00    Черно море-Тича Миньор 2015     Христо Борисов

22 април (сряда) 2026 г.:

Финал за 3 място         15.00   Загубил Полуфинал 1-Загубил Полуфинал 2     Христо  Борисов

Финал за Купа БФБ       17.00    Победител Полуфинал 1-Победител Полуфинал 2       Христо Борисов