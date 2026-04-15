Варна ще бъде домакин на турнира за Купа на БФБ за юноши, съобщиха за ФОКУС от БФ Баскетбол.
Надпреварата ще се проведе на 21 и 22 април в зала “Христо Борисов".
В нея участие ще вземат отборите на ЦСКА, Шумен, Черно море Тича и Миньор 2015.
Ето и програмата:
21 април (вторник) 2026 г.:
Мач Начален час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
Полуфинал А1 17.00 ЦСКА-Шумен Христо Борисов
Полуфинал А2 19.00 Черно море-Тича Миньор 2015 Христо Борисов
22 април (сряда) 2026 г.:
Мач Начален час Отбор-домакин Отбор-гост Спортна зала
Финал за 3 място 15.00 Загубил Полуфинал 1-Загубил Полуфинал 2 Христо Борисов
Финал за Купа БФБ 17.00 Победител Полуфинал 1-Победител Полуфинал 2 Христо Борисов
