ЦСКА 1948 води с 3:0 след първата част от гостуването си на Черно море. Мачът е от 30-ия кръг в Първа лига на стадион "Тича".

Елиас Франко откри в седмата минута, а Браян Габриел Собреро удвои в 24-ата. Мавританският нападател Мамаду Диало също бе точен в 42-ата минута.

Черно море: 81. Кристиан Томов, 4. Росен Стефанов, 3. Живко Атанасов, 15. Даниел Мартин, 2. Цветомир Панов, 24. Давид Телеш, 71. Васил Панайотов, 10. Асен Чандъров, 9. Хорхе Солер, 23. Димитър Тонев, 77. Селсо Сидни

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 6. Егор Пархоменко, 21. Лаша Двали, 22. Огнен Гашевич, 34. Петър Витанов, 8. Йоан Манян, 23. Флориан Кребс, 20. Браян Собреро, 77. Елиас Франко, 93. Мамаду Диало

"Моряците" са 6-и с 44 точки, а гостите са четвърти, имащи 56.