ЦСКА 1948 победи домакина Черно море след 4:0 в 30-ия и последен кръг от редовния сезон в Първа лига. Двубоят бе на стадион "Тича".

Елиас Франко откри в седмата минута, а Браян Габриел Собреро удвои в 24-ата. Мавританският нападател Мамаду Диало също бе точен в 42-ата минута от наказателен удар. Атанас Илиев сложи точка на спора в 81-ата минута.

Черно море е 6-и с 44 точки, а ЦСКА 1948 е трети, събирайки 59.