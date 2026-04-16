Един от треньорите и член на Управителния съвет на Олимпик (Варна) Диан Генчев сподели мнението си след успеха на тима над Светкавица 2014 с 3:1 днес.

"Мисля, че след гола на Светкавица контролирахме изцяло мача и спечелихме заслужено. Тимът беше много добре организиран в защита. Но реакцията ни след получения гол беше много добра, бързо се върнахме в мача и успокоихме нещата. Постигнахме една сладка победа срещу неприятен съперник. Вече гледаме напред“, каза Генчев.

В следващия си мач варненци гостуват на Ботев (Нови пазар).