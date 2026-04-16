Легендата на "Черно море“ Стефан Богомилов бе почетен със сълзи и аплодисменти.

Клубната икона на "Черно море" – Стефан Богомилов бе тържествено уважен преди двубоя срещу "ЦСКА 1948", съобщи БНР. Само дни по-рано, на 11 април, големият нападател навърши 81 години, а феновете на "Тича“ го посрещнаха с бурни аплодисменти, които не стихнаха дълго време.

Със сълзи в очите Богомилов поздрави публиката, видимо развълнуван от признанието. И как да е иначе – той остава една от най-ярките фигури в историята на варненския клуб. В периода 1962–1976 г. той изиграва 14 сезона с екипа на "моряците“, реализирайки впечатляващите 162 гола – постижение, което го нарежда сред голмайсторите във вечната ранглиста на клуба.

Богомилов получи специални поздравления от наставника на "моряците" Илиан Илиев и целия му щаб. Любовта му към "Черно море“ го връща отново на "Тича“ – през 1985 и 1994 година, доказвайки, че връзката между легендата и клуба е много повече от футбол. Тази емоционална среща между минало и настояще напомни на всички, че истинските легенди не се забравят – те живеят завинаги в сърцата на феновете.