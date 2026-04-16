Играещият помощник-треньор на ФК Аксаково Десислав Дяков остана изключително доволен от представянето на своя тим в гостуването на Лудогорец III, но сподели, че победният гол на разградчани е паднал след сериозна съдийска грешка.

"Цял мач се защитавахме. Те владееха топката, атакуваха ни през цялото време, бягаха, поддържаха невероятно темпо, но нямаха чисто положение. За нашите възможности играхме изключително добре, въпреки че трябваше да заложим на петима централни защитници заради кадровите проблеми. Един от тях, капитанът Слави Сталев, дори игра като централен нападател. Искам да поздравя Валентин Георгиев, който получи сериозни схващания, но довърши мача. Евгени Стоянов също се представи на страхотно ниво. И двамата ни централни защитници бяха страхотни, както и цялата отборна игра. Много сме доволни от момчетата, много“, каза Дяков след мача.

Разградчани измъкнаха успеха с нередовен гол в 94-ата минута.

"При попадението на Лудогорец имаше откровено нарушение срещу Даниел Пламенов, който го пазеше в ситуацията. Нашият бранител беше видимо изблъскан с две ръде. Не да го подпре леко, както би могло да стане в подобни ситуации, просто го изблъска с две ръце. Това е очевидна съдийска грешка. Бях на терена, видях отблизо случилото се и попитах главния рефер Димитър Гебешев дали наистин няма да отсъди нарушение. Отговорът му беше, че не е свирил няколко такива ситуации. Цялото ни старание отиде на вятъра заради едно неотсъдено нарушение и не мога да не кажа нищо, колкото и да ми се иска да не си говорим за съдиите, вече ми е неудобно. Но виждам тенденция и няма как да си замълча“, добави още Десислав Дяков.