Септември е домакин на Спартак Варна е мач от последния 30-и кръг на редовния сезон на Първа лига. Срещата в Драгалевци започва в 17:00 часа и ще бъде ръководена от Димитър Димитров.

Ето и стартовите състави на Христо Арангелов и Гьоко Хаджиевски:

Септември

21. Янко Георгиев, 13. Кубрат Йонашчъ, 4. Мартин Христов, 26. Валантайн Озорнвафор, 30. Матео Стаматов, 18. Аюб Абу, 19. Доминик Ивкич, 25. Валон Хамдиджи, 10. Стефан Стоянович, 33. Галин Иванов (К), 9. Бертран Фурие

Спартак

1. Педро Виктор, 50. Мартин Георгиев, 5. Димо Кръстев, 44. Ангел Грънчов (К), 2. Борис Иванов, 17. Цветослав Маринов, 29. Таилсон, 21. Шанде, 10. Жота Лопес, 9. Цветелин Чунчуков, 90. Георг Стояновски