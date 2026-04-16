Септември и Спартак Варна завършиха 0:0 в последния 30-и кръг от редовния сезон в Първа лига. Срещата бе в квартал "Драгалевци".

Домакините приключват редовния сезон 14-и с 26 точки, колкото има и 13-ият Добруджа. Спартак събира 27 и остава 12-и.

Утре специализиран софтуер ще изтегли жребия за баражите. Септември и Спартак ще са в групата на борещите се за оцеляването си в първия ешелон.