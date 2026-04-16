Старши треньорът на Спартак Варна - Гьоко Хаджиевски бе доволен от 0:0 при гостуването на Септември в последния кръг от редовния сезон на Първа лига. Македонецът смята, че резултатът е позитивен, защото отборът му ще има 4 домакинства в баражите.

"Доволен съм, не можем да кажем, че играхме за точка. Имахме желание за победа, но е факт, че това ни носи 4 домакинства в плейофите, което е добра новина. Играхме отворено и по-различно от други мачове - с трима нападатели. Имахме положения да вкараме, но не успяхме. Трябва да се организираме добре и да влезем в последните 7 мача с добро лице. Аз съм оптимист за мястото на Спартак в елита. При нас има качество и мотивация", подчерта специалистът.

Домакините приключват редовния сезон 14-и с 26 точки, колкото има и 13-ият Добруджа. Спартак събира 27 и остава 12-и.

Утре специализиран софтуер ще изтегли жребия за баражите. Септември и Спартак ще са в групата на борещите се за оцеляването си в първия ешелон.