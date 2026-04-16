Черно море Тича разгроми у дома Берое със 117:76 в 31-ия кръг от НБЛ. Двубоят бе в зала "ДКС".

Американското крило - Ламонт Уест постигна 18 точки, 6 борби и 4 асистенции в рамките на 22 минути. За гостите Брет Рийд завърши с 12 точки, 9 борби и две асистенции за 24 минути.

Черно море е трети с 50 точки, 21 победи и 8 поражения. Берое е осми, имайки 40 точки, 11 успеха и 18 загуби.