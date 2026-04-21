ФК Аксаково приема Доростол Силистра в двубой от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Срещата е в сряда, 22-ри април, от 16:00 часа на стадион "Аксаково“.

Добрите новини за "сините“ са свързани със завръщането на трима от основните им футболисти. Това са Михаил Паскалев, Димитър Василев и Калоян Цветков.

Също така Димитър Симеонов и Димитър Димитров подновиха тренировки, но най-вероятно няма да вземат участие в мача.

Аут остават дълготрайно контузените Емануил Генов и Ивайло Димитров.

"Готвим се за важен домакински сблъсък. Излизаме за победа, естествено. Очакваме да стане хубав мач“, заяви помощник-треньорът на тима Десислав Дяков.

"Сините“ изиграха много силен мач на гости на Лудогорец III, но, за съжаление, загубиха с 0:1 в самия му край. Те са в негативна серия от резултати, но показаха добри игри и сега имат шанс да запишат първи успех тази седмица.