В надпреварата на басейн "Д-р Любен Лазаров“ на ПК "Приморски“, се включиха над 70 студенти от шестте висши училища във Варна, които премериха сили в няколко дисциплини, демонстрирайки отлична подготовка, бързина и издръжливост.

Индивидуално класиране по дисциплини:

50 м. бътерфлай – жени

1. Варвара Попова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2. Йоана Димова от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;

3. Симона Сапунджиева от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

50 м. бътерфлай – мъже

1. Илиян Илиев - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2. Никола Здравков - МУ

3. Георги Милачков от Икономически университет – Варна

50 м. гръб – жени

1. Варвара Попова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

2. Марлена Явайд - МУ

3. Виктория Векова от Варненски свободен университет

50 м. гръб – мъже

1. Антоний Моралийски - МУ

2. Максим Михайлов - МУ

3. Самуил Стоянов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

50 м. бруст – жени

1. Джулиане Калкройт - МУ

2. Марлена Явайд - МУ

3. Михаела Димитрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

50 м. бруст – мъже

1. Антоний Моралийски - МУ

2. Димитър Димитров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“;

3. Денислав Абаджиев - МУ

50 м. свободен стил – жени

1. Йоана Димова - МУ

2. Марле Десау - МУ

3. Виктория Ганева - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

50 м. свободен стил – мъже

1. Никола Здравков - МУ

2. Илиян Илиев – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“

3. Александър Илиев - МУ

Щафета 5 х 50 м свободен стил (3 мъже / 2 жени)

1. МУ – Илиев, Явайд, Здравков, Димова, Моралийски

2. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ - Илиев, Ганева, Димитров, Попова, Стоянов;

3. ИУ - Стойков, Бурова, Великов, Димова, Милачков

Комплексно класиране:

1. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с 667 т.;

2. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ с 426 т.;

3. Икономически университет – Варна с 291 т.

Организатори на събитието са Община Варна, университетските спортни звена и студентските съвети.