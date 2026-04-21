В надпреварата на басейн "Д-р Любен Лазаров“ на ПК "Приморски“, се включиха над 70 студенти от шестте висши училища във Варна, които премериха сили в няколко дисциплини, демонстрирайки отлична подготовка, бързина и издръжливост.
Индивидуално класиране по дисциплини:
50 м. бътерфлай – жени
1. Варвара Попова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2. Йоана Димова от Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна;
3. Симона Сапунджиева от ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
50 м. бътерфлай – мъже
1. Илиян Илиев - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2. Никола Здравков - МУ
3. Георги Милачков от Икономически университет – Варна
50 м. гръб – жени
1. Варвара Попова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
2. Марлена Явайд - МУ
3. Виктория Векова от Варненски свободен университет
50 м. гръб – мъже
1. Антоний Моралийски - МУ
2. Максим Михайлов - МУ
3. Самуил Стоянов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
50 м. бруст – жени
1. Джулиане Калкройт - МУ
2. Марлена Явайд - МУ
3. Михаела Димитрова - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
50 м. бруст – мъже
1. Антоний Моралийски - МУ
2. Димитър Димитров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“;
3. Денислав Абаджиев - МУ
50 м. свободен стил – жени
1. Йоана Димова - МУ
2. Марле Десау - МУ
3. Виктория Ганева - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
50 м. свободен стил – мъже
1. Никола Здравков - МУ
2. Илиян Илиев – ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“
3. Александър Илиев - МУ
Щафета 5 х 50 м свободен стил (3 мъже / 2 жени)
1. МУ – Илиев, Явайд, Здравков, Димова, Моралийски
2. ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ - Илиев, Ганева, Димитров, Попова, Стоянов;
3. ИУ - Стойков, Бурова, Великов, Димова, Милачков
Комплексно класиране:
1. Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна с 667 т.;
2. Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ с 426 т.;
3. Икономически университет – Варна с 291 т.
Организатори на събитието са Община Варна, университетските спортни звена и студентските съвети.
