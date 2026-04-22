Ледената пързалка, част от ОСРК "Младост", възобновява режима си на работа, считано от 22.04.2026 г. (сряда). По информация на ОП "Спорт - Варна" е отстранен техническият проблем на машината за почистване на лед, който наложи затварянето на обекта от 14.04.2026 г.

Работно време на касата:

- Зимно работно време от 08:00 до 19:00 ч., почивка от 12:00 до 13:00 ч.

- Лятно работно време от 08:00 до 20:00 ч., почивка от 12:00 до 13:00 ч.