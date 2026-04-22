В спортната зала на МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица се проведе поредното издание на традиционния Великденски турнир по баскетбол за момичета - организиран от ЖБК "Черно море – Одесос“, с подкрепата на Дирекция "Спорт“ на Община Варна.

Тази година в надпреварата участваха около сто деца от втори и трети клас на варненските училища: III ОУ "Ангел Кънчев“, ОУ "Патриарх Евтимий“, СУ "Н. Геров“, ОУ "ОУ Иван Вазов“, НУ "Васил Левски“ и всички деца от клуба, които тренират в тази възраст.

Спортната проява беше открита от главния треньор на клуба домакин Венцеслав Гечев и представителя на общинската спортна дирекция Красимир Николов.

Организаторите бяха подготвили три корта, на които едновременно се играеха мачове, като отборите се срещнаха "всеки срещу всеки“.

Децата демонстрираха своите технически умения и характер под аплодисментите и подкрепата на своите съотборници и пред погледите на своите родители. Те дадоха всичко от себе си, за да се представят най-добре, а с това и да постигнат победа за своя отбор.

След края на събитието всеки малчуган получи подарък, както и така бленувания медал. Снимките за спомен на всички участници още веднъж доказват, че спортът е социален феномен.