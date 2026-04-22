Бързина, енергия и зрелищни отигравания белязаха турнира по баскетбол 3х3 от XXVI Варненска универсиада. Състезанието се проведе в спортния комплекс на Икономически университет – Варна и събра 9 отбора при мъжете и 3 отбора при жените от четири висши училища.

Турнирът предложи високо темпо и сериозна битка под коша, съчетани с точна стрелба от дистанция и добра тактическа организация. Краткият формат на срещите създаде предпоставки за динамични обрати и напрежение до последните секунди. С напредването на турнира конкуренцията се изостри, а най-подготвените отбори успяха да наложат превъзходството си и да достигнат до призовите отличия.

Отборите при мъжете бяха разделени в три групи от по три отбора, след което се оформи финална тройка от победителите във всяка група. В нея възпитаниците на ИУ победиха последователно тима на ТУ, а в своеобразния финал, се наложиха и над представителите на МУ с 11:5 точки.

Крайно класиране

1.Икономически университет – Варна 1 отбор 2.Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ 1 отбор 3.Технически университет – Варна

За най-полезен състезател (MVP) при мъжете бе отличен Мартин Коцев от Икономически университет - Варна.

При жените двубоите също преминаха много оспорвано, а крайното класиране е:

1.Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – 1 отбор 2.Икономически университет – Варна

3.Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“ – 2 отбор

За най-полезен състезател (MVP) при жените бе избрана Женя Атанасова от Икономически университет – Варна.

Официалната церемония по награждаване на призьорите във всички спортове от XXVI Варненска студентска универсиада ще се състои на 29 април от 17:00 ч. в Юнашкия салон. Организатори на събитието са Община Варна, университетските спортни звена и студентските съвети.