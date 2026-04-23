Играещият помощник-треньор на ФК "Аксаково" Десислав Дяков изрази разочарованието си от днешното равенство на тима в домакинството срещу Доростол Силистра. Срещата завърши 2:2, като Дяков реализира изравнителния гол директно от свободен удар.

"Изиграхме много слаб мач. Особено в сравнение с предния мач. Да, имахме положения, изпуснахме доста от тях, но това не е оправдание. Вярно е, че много хора ни ги нямаше, но съперникът играе с много юноши и трябваше да спечелим. Момчетата от Доростол се представиха повече от достойно. Съдиите бяха перфектни. Ние сами сме си виновни, че не успяхме да спечелим“, каза Дяков след пропуснатия шанс за важен успех за "сините“.