На спортен комплекс "Локомотив“ в морската столица се проведе състезанието по лека атлетика в най-малката възрастова група за I и II клас от поредното издание на надпреварата "Ученическа купа Варна 2026“, която се организира от Дирекция "Спорт“ към Община Варна.

Малчуганите премериха сили в 5 дисциплини: бягане на 50 и 200 метра, скок от място, хвърляне на малка топка и щафета 8 х 40 метра. В крайна сметка победата при момчетата изтръгна отбора на ОУ "Ангел Кънчев“ с 96 т, който изпревари само с една точка достойните си конкуренти от ОУ "Н. Й. Вапцаров“. Трети със 75 пункта остана тима на ОУ "Иван Вазов“.

Много оспорвана бе битката и при момичетата в тази възраст, като този път селекцията на ОУ "Н. Й. Вапцаров“ успя да вземе реванш и триумфира с актив от 100 точки. Призовата тройка оформиха съставите на ОУ "Ангел Кънчев“ с 93 и ОУ "Иван Вазов“ със 73 пункта. Призьорите в двете направления получиха, купи, медали, грамоти и предметни награди – осигурени от организаторите

На 24 април /петък/ отново на същото място ще се състои лекоатлетическата надпреварата за III-IV клас. През уикенда на спортната площадка на ВТГ "Г.С Раковски“ ще се проведат и финалните турнири по стрийтбол за VIII-X и XI-XII клас от "Ученическа купа Варна 2026“.