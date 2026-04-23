Хандбалистите на "Шумен 61" гостуват на "Спартак" във Варна във втория двубой от ½-финалния плейоф в мъжкия елит. Мачът е на 25 април, събота от 17 ч в спортния комплекс "Владислав Варненчик". Серията е до две победи от три мача.

В първата среща шуменци отстъпиха на "Спартак" с 24:25 (11:14). Тя се игра в Кубрат, тъй като зала "Арена Шумен" бе заета заради изборите.

При успех на "Шумен 61" по предварителна програма решителният трети сблъсък е на 29 април, сряда в "Арена Шумен". Победителят от серията отива директно в спор за титлата срещу победителя от другия полуфинал "Локомотив" (Горна Оряховица) – "Фрегата" (Бургас).