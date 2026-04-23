Община Варна продължава програмата за начално обучение по плуване за деца от 8 до 12-годишна възраст на басейн "Делфини", съобщават от ОП "Спорт-Варна".

Записването ще е в периода от 04.05. до 10.05.2026 г. на касата на плувния басейн с работно време от 07:00 до 13:00 часа и от 14:00 до 20:00 часа. Обучението е с продължителност 20 учебни часа, като на касата на ПБ "Делфини" се закупува карта на стойност 10,23 € за вход в басейна. Тренировъчният процес започва на 11.05.2026г. (понеделник).

Допълнителна информация може да се получи на тел.: 052 820 640 - ПБ "Делфини".