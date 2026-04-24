В спортния символ на Варна Юнашкия салон се проведе работна среща на организаторите на футболния турнир за деца "Приятели без граници“ от социални уязвими групи и Центрове за настаняване от семеен тип, който се реализира с подкрепата на Дирекция "Спорт“ на Община Варна.

Председателят на УС на Националното сдружение на сираците в България – Слави Михайлов, заедно с председателят на Центъра за стратегия по проблемите на малцинствата град Варна – Николай Николов и директорът на общинската спортна дирекция – Кристиан Димитров обсъдиха последни детайли около провеждането на проявата.

Събитието ще се проведе на 25 април /събота/ от 13:00 часа на общинските футболни игрища в Аспарухов парк, с участието на четири отбора: град Роман, обл. Враца, с. Мечка, общ. Плевен, Варна и Аврен. Основната цел на турнира е да провокира деца от бедни семейства и без родители да спортуват активно и да създадат нови приятелства чрез спорта.

Заместник-кметът на Община Варна ресор спорт Илия Коев за втора поредна година ще поздрави участниците и партньорите на спортното събитие. Турнирът ще бъде уважен и от кметът на район Аспарухово Ивайло Маринов и Пламен Хаджийски -секретар на ЗС на БФС.

Организаторите още веднъж изказват своите специални благодарности към БФС и Община Варна за осигурените купи, медали, спортни пособия и предметни награди, на ДКЦ 1 "Света Климентина" Варна, които ще обезпечат медицинското обслужване на турнира, както и на спонсорите на турнира: Сарантис България, KFC и AGYM – фитнес и спа град Варна.