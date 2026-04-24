Надпреварата по мини футбол с участието на 10 отбора от XXVI Варненска студентска универсиада, приключи с много емоции, битки и достойни представяния!

След силни игри в груповата фаза втория тим на Икономически университет - Варна стигна до полуфиналите, където се изправи срещу първия отбор на МУ. Макар и без част от ключовите си играчи (повикани в клубните си отбори за мачове от Трета лига) икономистите показаха характер и борбеност, но след късен гол допуснаха минимална загуба с 0:1. В другия полуфинал се срещнаха ВВМУ1 и ТУ2, където селекцията на Морското училище победи инженерите с 3:0.

В мача за третото място, физическите сили не достигнаха на ИУ и те отстъпиха с 3:6 на ТУ2 в оспорван и резултатен сблъсък. Финалът също предложи голяма драма след като ВВМУ1 и МУ1 завършиха 2:2 в редовното време и едва след рулетката на дузпите - формацията на Морско училище триумфира с 5:3 и грабна титлата! Голмайстор на турнира с 12 попадения стана Цветан Цветанов от Технически университет.

Много емоции и зрелищни моменти имаше и в срещите от волейболния турнир, който се проведе в залата на Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов“. В крайна сметка с титлата триумфираха домакините, следвани от коравия тим на ВВМУ "Н. Й Вапцаров“ и съставите на Технически и Икономически университет – Варна. За най-полезен играч (MVP) бе определен Халим Сатаджа от шампионите.

В женската надпревара също не липсваха интересни моменти, но най-подготвени се оказаха представителките на Икономическия университет – Варна, а призовата тройка оформиха отборите на МУ и ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“. За най-полезен състезател при дамите бе избрана Красимира Радева.

Последните две прояви от XXVI Варненска студентска универсиада са лекоатлетическия крос на 25.04 в Морската градина и турнира по тенис на 27 и 28 април на ТК "Чайка“. Награждаването на призьорите във всички спортове ще се състои на 29 април /сряда/ от 17:00 часа в Юнашкия салон.