Милиардерът Атанас Бостанджиев ще е новият собственик на "Левски". Новината обяви на извънредна пресконференция мажоритарният собственик Наско Сираков, предаде BTV.

Кой е Атанас Бостанджиев?

Той е родом от Бургас, а образованието си и професионалния си опит изгражда у нас и в САЩ. Има дългогодишна кариера в международните финансови институции и е свързван с различни инвестиционни инициативи в България, включително и по Черноморието. В момента Бостанджиев развива дейсността си чрез инвестиционния фонд “GemCorp“.

Атанас Бостанджиев основава GemCorp заедно с Първолета Щерева през 2014 г. По информация на Bloomberg от септември 2025 г. към онзи момент компанията е вложила 7 млрд. долара в развиващите се пазари. 2 млрд. долара са инвестирани за изграждане на рафинерия в Кабинда (Ангола). На церемонията по откриването на 1 септември 2025 г. Атанас Бостанджиев е в компанията на президента на Ангола Жоао Лоуренсу. Базираният в Лондон фонд държи 90% от рафинерията, а държавата - останалите 10%. Бостанджиев вече е имал допирни точки с “Левски" в ролята си на главен изпълнителен директор на “ВТБ Капитал" и шеф на лондонския офис на компанията. След като “ВТБ Капитал" придоби мажоритарния дял в “Булгартабак", компанията инвестира 4,5 млн. евро за спонсорство на “Левски".

Gemcorp Capital е международна инвестиционна компания, специализирана в инвестиции на развиващи се пазари, основно в частен кредит, структурирано финансиране, private equity и търговско финансиране. Компанията работи с правителства, корпорации и институционални инвеститори, като осигурява капитал за сектори като инфраструктура, енергетика, здравеопазване и суровини.

Основателят на GemCorp Атанас Бостанджиев обявяви миналата година мащабна инвестиционна програма за развитие на инфраструктурата и туризма по Южното Черноморие. Звезда на инициативата е Marina Sozopol – първи по рода си комплекс, в който по предварителни оценки ще бъдат инвестирани близо 75 млн евро. Проектът предвижда разширение на съществуващото яхтено пристанище в южната му част с още 250 стоянки, което ще го превърне в най-голямата марина на Черно море.