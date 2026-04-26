Черно море спечели визитата си на Локомотив Пловдив с 1:0 в мач от първи кръг на плейофите във втората четворка на Първа лига. 

Единственото попадение в срещата падна в продължението на първото полувреме, когато Лукас Раян си отбеляза автогол. 

Играчите на Илиан Илиев заемат 5-а позиция във временното класиране с 47 точки, докато момчетата на Душан Косич са 6-и с точка по-малко.